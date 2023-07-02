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Fransa’daki protestolar şiddetini arttırdı | Video

Fransa’daki protestolar şiddetini arttırdı | Video

02.07.2023 | 08:44

Fransa’da 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolarda Marsilya’da polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli Nahel M.'in polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolar devam ediyor. Fransa'nın Marsilya kentinde göstericiler ile polis arasında yeniden arbede yaşandı. Fransa hükümetinin protestoları önlemek için çok sayıda polisi görevlendirdiği şehirde sokaklar savaş alanına döndü. Protestocular havai fişek patlatıp, slogan atarak polis şiddetini protesto etti. Bazı protestocular ıslık çalarak iş yerlerine taş attı, bazıları da el bombası kullandı. Gösteriler sırasında çöp konteynerleri yere devrilirken sokaklardaki banklar ve otobüs durakları hasar gördü. Marsilya'daki işletme sahipleri ise yağmalama ihtimaline karşı iş yerlerinin önüne barikatlar kurarak güvenlik önlemleri aldı.

Polis ise kalkan kullanarak protestoculara engel olmaya çalıştı. Bazı yerlerde polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü. Marsilya'da bugünkü gösterilerde 14 kişi gözaltına alındı. Yüzlerce çevik kuvvet aracı gösterileri önlemek için Marsilya sokaklarına konuşlandı.

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