Video Dünya Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı | Video
Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı | Video

Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı | Video

21.11.2023 | 16:31

Fransız televizyon kanalı TV5MONDE'un yayını sırasında, "Hamas'ın sivilleri öldürdüğünü ve uluslararası hukuka uymadığını" söyleyen İsrail Ordu Sözcüsü Olivier Rafowicz, sunucunun "O zaman, siz de Hamas gibi davranıyorsunuz." sözleri üzerine öfkelendi, sunucu sözcüyü yayından aldı.

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