Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı | Video
Fransız televizyon kanalı TV5MONDE'un yayını sırasında, "Hamas'ın sivilleri öldürdüğünü ve uluslararası hukuka uymadığını" söyleyen İsrail Ordu Sözcüsü Olivier Rafowicz, sunucunun "O zaman, siz de Hamas gibi davranıyorsunuz." sözleri üzerine öfkelendi, sunucu sözcüyü yayından aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
05:51
Gazze'den tahliye edilen 87 kişi İstanbul’a getirildi | Video 21.11.2023 | 09:24
00:38
00:36
03:39
02:40
İsrail bir kez daha Endonezya Hastanesi’ni vurdu: 8 ölü | Video 20.11.2023 | 12:30
03:02
İsrail destekçisi Piers Morgan'a canlı yayında bir tokat daha! | Video 20.11.2023 | 12:31
01:39
İsrail'den Batı Şeria'da ambulansa müdahale | Video 20.11.2023 | 10:37
01:31
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi: 2 ölü | Video 19.11.2023 | 15:34
02:50
İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı’na saldırdı, 13 kişi hayatını kaybetti | Video 19.11.2023 | 12:36
03:28
Tel Aviv’de Netanyahu'ya protestolar sürüyor | Video 19.11.2023 | 09:56
01:08
İsrail, sivillerin sığındığı binayı vurdu: 19’u çocuk 32 ölü | Video 19.11.2023 | 09:11
04:43
Polonya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü | Video 19.11.2023 | 08:37
00:56
Dışişleri Bakanlığı: 44 Türk vatandaşı Gazze'den çıkarıldı | Video 18.11.2023 | 17:04
03:17
İsrail, Han Yunus’u hedef aldı: 28 ölü | Video 18.11.2023 | 16:22
02:38
Bangladeş’te Midhili fırtınası: 3 ölü | Video 18.11.2023 | 11:37
03:32
Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video 17.11.2023 | 15:20
05:17
03:36
İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı, kamera kırıldı | Video 17.11.2023 | 14:20
00:19
Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı | Video 17.11.2023 | 14:20