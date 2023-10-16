Gazze muhabiri İsrail’in bebek katliamını kan donduran sözlerle anlattı! 'Burada kafası kopmuş onlarca çocuk var!' | Video

Gazze’deki sivilleri günlerdir bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Bölgede açık açık soykırım uygulayan İsrail saldırılarına ara vermezken bölgede Filistinli çocuklar da dehşet veren bir biçimde katlediliyor. Gazze’de bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nden canlı yayın yapan Çin Devlet Televizyonu CGTN muhabiri, işgalci İsrail’in bebek katliamını kan donduran sözlerle anlattı.