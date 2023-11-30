Gazze Şeridi’ne insani yardım tırları girmeye devam ediyor | Video
Gazze Şeridi’ne insani aranın başlamasından bu yana bin 28 yardım tırı giriş yaptı, 254 yardım tırının dağıtımı gerçekleştirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
Gazze Şeridi’ne insani yardım tırları girmeye devam ediyor | Video 30.11.2023 | 14:51
00:20
İsrail, Filistinli "Cesur Kız” Tamimi'yi serbest bıraktı | Video 30.11.2023 | 14:24
00:32
Hamas ile İsrail arasında 6. esir takası tamamlandı | Video 30.11.2023 | 12:29
00:22
Elon Musk, X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara küfretti | Video 30.11.2023 | 11:12
00:24
01:33
00:33
Hamas ile İsrail arasında 5. esir takası tamamlandı | Video 29.11.2023 | 14:19
03:17
01:52
05:15
00:16
Hamas ile İsrail arasında 5. esir takası tamamlandı | Video 29.11.2023 | 08:48
07:12
Tayland'da "Yüzen Fener Festivali" renkli görüntüler oluşturdu | Video 28.11.2023 | 15:47
10:07
03:29
Son Dakika: Türk Heyeti Gazze’de | Video 28.11.2023 | 12:08
00:44
İsrail güçleri, katlettikleri Filistinlilerin organlarını çalıyor | Video 28.11.2023 | 10:04
02:04
Hamas 11 İsrailli esiri serbest bıraktı | Video 28.11.2023 | 08:54
10:44
00:30
00:40
01:16
Hamas, serbest bıraktığı esirlerin görüntülerini paylaştı | Video 27.11.2023 | 09:21