Gazze Şeridi’ne insani yardım tırları girmeye devam ediyor | Video 30.11.2023 | 14:51 Gazze Şeridi’ne insani aranın başlamasından bu yana bin 28 yardım tırı giriş yaptı, 254 yardım tırının dağıtımı gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın başladığı 24 Kasım'dan bu yana yüzlerce yardım tırı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden bölgeye giriş yaptı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze şehri ile şeridin kuzeyindeki bölgelerde 21 tırdaki yardımların teslimatının yapıldığı belirtildi. İnsani aranın başlamasından bu yana 254 yardım tırının dağıtımının başarıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gıda, su, bebek maması ve battaniye gibi hayati önem taşıyan yardımların binlerce kişiye ulaştırıldığı kaydedildi. Filistin Kızılayı ayrıca 24 Kasım ve 29 Kasım tarihleri arasında Refah Sınırı üzerinden bin 28 yardım tırının Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını açıkladı.