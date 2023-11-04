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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımı gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımı gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı

04.11.2023 | 15:01

İsrail'in saldırıları sonucu, yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda, uzaydan görülebilen 1000'den fazla krater bulunuyor. Uydu görüntüleri, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yol açtığı yıkımı gösteriyor.

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İngiliz The Guardian gazetesi, Planet Labs PBC şirketinin sağladığı, İsrail'in ağır bombardımanına maruz kalan Gazze'nin kuzeyine ait uydu görüntülerini analiz etti.

Analize göre, Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda, uzaydan görülebilen 1000'den fazla krater bulunuyor.

Görüntülerde, sadece yarım kilometrelik bir yerleşim bölgesinde, şiddetli bombalamalar nedeniyle yaklaşık 100 kratere rastlanıyor. Bunlardan birinin de 13,9 metrelik olduğu görülüyor.

Bölgedeki en az bir hastane ve üç okul, civarına düzenlenen saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldı. 30 Ekim'de çekilen görüntüde yer alan diğer binalar ise tamamen yerle bir olmuş ve moloz yığınına dönüşmüş durumda.

Gazetenin haberine göre, İsrail, Gazze'ye 8 binden fazla mühimmat attığını ve 12 binden fazla hedefi vurduğunu açıkladı. Bu, ABD'nin Afganistan'daki operasyonları sırasında bir yılda kullandığından daha fazla mühimmata denk geliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre, Gazze Şeridi'ndeki toplam okul sayısının yaklaşık yüzde 40'ına tekabül eden 200'den fazla okul İsrail saldırılarında hasar gördü.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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