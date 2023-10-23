Gazze'de 21. yüzyılın müslüman katliamı! İşte katliamın boyutunu gözler önüne seren görüntüler | Video

Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze Şeridi'ni abluka altına alan İsrail ordusu, ABD'nin de desteğiyle bölgede soykırım yapıyor. Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışını keserek savaş suçu işleyen katil devlet, gece boyunca saldırıların dozunu artırdı. İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'yi yine bomba yağdırdı ve masum sivilleri hedef aldı. İşte katliamın boyutunu gözler önüne seren görüntüler...