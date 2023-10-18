Video Dünya Gazze’de insanlık ölüyor! İsrail açlığa mahkum ettiği Gazze’de ekmek fırınını bombaladı | Video
Gazze’de insanlık ölüyor! İsrail açlığa mahkum ettiği Gazze’de ekmek fırınını bombaladı | Video

Gazze’de insanlık ölüyor! İsrail açlığa mahkum ettiği Gazze’de ekmek fırınını bombaladı | Video

18.10.2023 | 14:53

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 12'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Kampı'ndaki bir ekmek fırınına saldırdı. Saldırı sonucu itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

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