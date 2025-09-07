Video Dünya Gazze’de kıtlık! Yaklaşık 43 bin çocuk ve 55 bin hamile kadın açlıkla mücadele ediyor | Video
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Al-Nasr Gazze Şehri Çocuk Hastanesi’nin Müdürü Doktor Ahmed El-Farra, İsrail’in gıda ve insani yardım malzemelerinin ulaşımını engellediği Gazze’de, 5 yaşının altındaki yaklaşık 43 bin çocuğun ve 55 bin hamile kadının açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğini açıkladı.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarını sürdürürken ve bölgeye insani yardım malzemeleri ile gıda girişini engellemeye devam ederken, Gazze'deki insani kriz gittikçe daha korkunç bir hal alıyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklı şikayetlerle hastaneye yatan kişilerin sayısı artarken, bu durumdan etkilenen çocukların durumu da göze çarpıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Al-Nasr Gazze Şehri Çocuk Hastanesi'nin Müdürü Doktor Ahmed El-Farra duruma ilişkin açıklamasında, "İsrail ordusunun bölgeye giriş çıkışları tamamen kapattığı, tarım arazilerine el koyduğu ve kullanımını yasakladığı Mart ayından bu yana Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme sorunu yaygın hale geldi" dedi.

"BAZI RAPORLAR GAZZE'DEKİ HAMİLE KADINLARIN YÜZDE 67'SİNİN AÇLIK VE KANSIZLIKTAN ŞİKAYETÇİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
El-Farra, "Beş yaşının altında yaklaşık 43 bin çocuk ile 55 bin hamile kadın yetersiz beslenme ve açlıktan muzdarip" ifadelerini kullanırken, bazı raporların Gazze'deki hamile kadınların yüzde 67'sinin yetersiz beslenme ve kansızlıktan şikayetçi olduğunu gösterdiğini belirtti. El-Farra ayrıca açlıktan kaynaklı ölümlerin en çok geçtiğimiz Ağustos ayında kaydedildiğini söylerken, Eylül ayında bu ölümlerin devam etmesinin beklendiğini de aktardı.

"İSRAİL TARAFINDAN YERİNDEN EDİLEN KİŞİLERE GIDA SAĞLAYACAK KİMSE YOK"
El-Farra, "Yetersiz beslenme doktorlar için büyük zorluk teşkil eden bir hastalık. Çocukların uzun süre hastanede kalması ancak hastaneler bu kadar çok hastayı kabul edecek yeterli alanlara sahip değil" şeklinde konuştu.

Doktor El-Farra ayrıca İsrail'in saldırıları yüzünden zorla yerinden edilen Filistinlilerin yetersiz beslenmenin en ciddi etkileriyle karşılaştığını belirterek, "Yerinden edilen kişilerin yerleştiği kamplarda onlara gıda veya süt sağlayacak kimse yok. Bu yüzden söz konusu kamplarda yaşanan acı çok büyük. Ne yazık ki ölümlerin çoğu bu kamplardaki hastalar arasında yaşandı" dedi.

"TEDAVİDE TEMEL BİLEŞENLERE ERİŞİLEMEDİĞİ İÇİN ÇOCUKLARIN İYİLEŞMESİ GECİKİYOR"
El-Farra, açlıkla mücadele eden Filistinlilerin tedavi sürecine de değinerek, "Yetersiz beslenmenin tedavi edilmesi için kapsamlı bir diyet gerekiyor ancak bu diyeti oluşturan temel bileşenlerin bazılarına erişilemediği için çocukların iyileşme süreci de gecikiyor" dedi.

GAZZE'DE 382 KİŞİ AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in gıda ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde oluşan açlık ve yetersiz beslenme durumlarındaki toplam can kaybı sayısının 135'i çocuk olmak üzere 382'ye yükseldiği açıklanmıştı. Bakanlık ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 20'si çocuk toplam 104 ölüm kaydedildiğini aktarmıştı.

Filistinli ve uluslararası kuruluşlar, IPC'nin söz konusu kıtlık ilanından bu yana Gazze'deki durumun ele alınmasında kayda değer bir değişiklik olmadığını ve halkın hala gıda ve yardım malzemeleri eksikliği nedeniyle açlıkla mücadele ettiğini bildirdi.

