Gazze'deki soykırıma İsrailli Yahudilerin tepkisi gündem oldu | Video
ABD başta olmak üzere birçok ülke, İsrail'in katliam yapmasına destek verirken bu ülkelerin vatandaşları ise Gazze'ye destek için sokaklara indi. Eylemlere katılan Yahudi bir İsrail vatandaşı ise verdiği röportajda, her şeyin aslında 7 Ekim'de değil 1948'de başladığını söyledi.
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