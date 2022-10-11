Video Dünya Geleceğe Dönüş'ün yıldızları Michael J Fox ve Christopher Lloyd 37 yıl sonra bir arada | Video
Geleceğe Dönüş'ün yıldızları Michael J Fox ve Christopher Lloyd 37 yıl sonra bir arada | Video

Geleceğe Dönüş'ün yıldızları Michael J Fox ve Christopher Lloyd 37 yıl sonra bir arada | Video

11.10.2022 | 10:27

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Geleceğe Dönüş (Back To The Future) filminin iki efsane oyuncusu Christopher Lloyd ve Michael J. Fox, 37 yıl sonra ilk kez Comic Con Festivali’nde bir araya geldi. Fox, ilerleyen Parkinson hastalığının etkilerine rağmen neşesiyle dikkat çekerken, ikilinin buluşması, hayranlarını duygulandırdı.

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