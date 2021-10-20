Video Dünya Guatemala’da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi | Video
Guatemala’da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi | Video

Guatemala’da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi | Video

20.10.2021 | 16:27

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Guatemala'da 1960 ve 1996 yılları arasındaki iç savaş sırasında görev yapan emekli askerler tazminat talebiyle kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi.

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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, iç savaş yılları sırasında görev yapan emekli askerler sokaklara döküldü. Görev yaptıkları 1960-1996 arası dönemi için tazminat talep eden askerler, Kongre binasını bastı. Sopa, pala ve cam şişeler taşıyan öfkeli bir grup protestocu, kongre binasının metal kapısını kırarak, binanın arkasındaki otoparka zorla girdi. Binada bulunan milletvekilleri ve personelin dışarı çıkmasını önlemek için birkaç kapıyı zincirleyerek, asma kilit taktı. Emekli askerlerin otoparkta park halindeki araçları ateşe vermesi üzerine tansiyon yükselirken, çevik kuvvet polisi protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda en az 5 kişi hafif yaralanırken, yaralılar tedavi altına alındı.

Guatemala İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, polisin Kongre binasının içindekilerin tahliyesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin kaybolmasına neden olan iç savaş sırasında görev yapan askerler, Kongre'nin, çoğunluğu ordunun elinde olmak üzere emekli olan her askere hizmetleri için yaklaşık 15 bin dolar tazminat ödenmesine yönelik bir yasa tasarısını onaylamamasını protesto ediyor. Dün de yüzlerce eski ordu mensubu, ülkenin sınır noktalarını, bir limanın girişini ve yaklaşık 20 yolu ulaşıma kapatmıştı. Emekli askerler, geçtiğimiz günlerde ABD'nin yolsuzluk listesine dahil ettiği bir kongre üyesi olan Felipe Alejos tarafından 2019'da sunulan girişimin onaylanması için geçtiğimiz Haziran ve Ağustos aylarında benzer protestolar düzenlemişti.

Öte yandan, Guatemala'da iç savaş mağdurları, dullar ve yetimler için yürürlükte olan bir tazminat yasası var ancak yasa silahlı kuvvetler mensuplarını içermiyor.

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