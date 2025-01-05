Hindistan'da sahil güvenlik helikopteri düştü: 3 ölü | Video
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait HAL Dhruv tipi bir helikopter eğitim uçuşu sırasında yerel saatle 12.10'da iniş yaparken Porbandar Havaalanı'na düştü. Piste yakın bir noktaya düşen helikopter alev aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2'si pilot 3 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.
Ön soruşturmaya göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü açıklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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