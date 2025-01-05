Video Dünya Hindistan'da sahil güvenlik helikopteri düştü: 3 ölü | Video
Hindistan'da sahil güvenlik helikopteri düştü: 3 ölü | Video

Hindistan'da sahil güvenlik helikopteri düştü: 3 ölü | Video

05.01.2025 | 15:56

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait HAL Dhruv tipi bir helikopter eğitim uçuşu sırasında yerel saatle 12.10'da iniş yaparken Porbandar Havaalanı'na düştü. Piste yakın bir noktaya düşen helikopter alev aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2'si pilot 3 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.

Ön soruşturmaya göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü açıklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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