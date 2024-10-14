Hizbullah'tan İsrail'de askeri üsse dronlu saldırı: 3 ölü, 39 yaralı | Video 14.10.2024 | 08:57 İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah güçlerinin İsrail'in merkezindeki Binyamina bölgesi yakınlarındaki askeri üsse düzenlediği dronlu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 39 kişinin yaralandığını bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail Lübnan'da yoğun saldırılar düzenlerken, Hizbullah da bu saldırılara karşılık veriyor. İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah güçlerinin Binyamina bölgesi yakınlarındaki askeri üsse dronlu saldırı düzenlediğini belirtti. Yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 39 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah'ın hava savunma sistemini aldatmayı başardığını ve dronu korumak için füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada ise, yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik, 5'inin ciddi ve 14'ünün orta olduğu aktarıldı.