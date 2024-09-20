Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine 150 roketle saldırı | Video
İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 150 roket fırlattığını, roketlerden bazılarının düşürüldüğünü belirtti.
Beklenen saldırı öncesi İsrail'deki sivillerden sığınaklara yakın noktalarda bulunmaları istenmişti. Safed kenti, Celile'deki birçok kasaba ve Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Ortal'da Lübnan'dan roket ateşleneceği yönünde uyarı sirenleri çalmaya başlamıştı.
İSRAİL, LÜBNAN'A YÖNELİK SAVAŞ PLANINI ONAYLAMIŞTI
Öte yandan dün İsrail'de Lübnan sınırına ilişkin savaş planının onaylanmasının ardından savaş uçakları Lübnan'a doğru havalanmış, Hizbullah'a ait 30 füze platformu, altyapı hedefleri ile İsrail'e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 füze rampasının, bazı binaların ve bir silah deposunun vurulduğu açıklanmıştı.
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