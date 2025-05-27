İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluk kutlamasında araç kalabalığın arasında daldı | Video
İngiltere'de Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu en az 3 kişi yaralandı.
İngiltere'nin Liverpool kentinde sırasında bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan olayda en az 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Taraftarlar, olayın ardından araca saldırarak hasar verdi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 18.00'da Water Caddesi'nde yaşandığı belirtilerek, sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.
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