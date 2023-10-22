İsrail askerinden Netanyahu'ya tepki! "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü" | Video
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri üs ziyaretinde protestoya maruz kaldı. İsrailli bir asker Netanyahu’ya dönerek "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü" diye tepki gösterdi.
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