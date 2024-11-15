Video Dünya İsrail bombası yolcu uçağının yanına düştü!
İsrail bombası yolcu uçağının yanına düştü!

İsrail bombası yolcu uçağının yanına düştü!

15.11.2024 | 12:52

İsrail bombası Refik Hariri havaalanı yakınında yolcu uçağının yakınına düştü.

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