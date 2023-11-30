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İsrail, Filistinli

İsrail, Filistinli "Cesur Kız” Tamimi'yi serbest bıraktı | Video

30.11.2023 | 14:24

Hamas ile İsrail arasında 2 gün daha uzatılan insani ara kapsamında, Gazze Şeridi’nde esir tutulan 10 İsrailli, 4 Taylandlı ve 2 Rus esire karşılık Filistin’in simge ismi aktivist Ahed Tamimi’nin de aralarında bulunduğu 30 Filistinli serbest bırakıldı.

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İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da başlayan 4 günlük insani aranın 2 gün uzatılmasının ardından, Hamas'ın bir grup esiri daha serbest bıraktığı bildirildi. İsrail, 10 İsrailli ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insani aranın 6'ncı gününde Hamas'ın serbest bıraktığı esirler arasında 5 kadın ve 5 çocuk bulunduğunu duyurdu. Ansari, serbest kalan İsrailli esirlerin 1'inin ABD, 1'inin Hollanda ve 2'sinin Almanya çifte vatandaşlığının da bulunduğu bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden ise serbest bırakılan ABD çifte vatandaşı Liat Atzili'nin Mısır'da güvende" olduğunu ve Atzili'nin annesi ve babasıyla konuştuğunu söyledi.

"ANLAŞMA ÇERÇEVESİ DIŞINDA SERBEST BIRAKILDILAR"
Majed el-Ansari, Hamas tarafından esir bırakılanlar arasında ayrıca 2 Rusya vatandaşının da bulunduğunu açıkladı. Rus ve Taylandlıların "anlaşma çerçevesi dışında" bırakıldığını ifade eden Ansari, serbest kalan 10 İsrailli esir karşılığında 16'sı çocuk ve 14'ü kadın 30 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığını sözlerine ekledi.

"FİLİSTİNLİ CESUR KIZ" TAMİMİ DE SERBEST BIRAKILANLAR ARASINDA
Filistin'in simge ismi aktivist Ahed Tamimi de İsrail tarafından dün serbest bırakılan 30 Filistinli mahkum arasında yer aldı.

Ahed Tamimi, 15 yaşındaki kuzeninin 2017 yılında bir protesto sırasında başından plastik mermiyle vurulmasının ardından İsrail askerine tokat ve tekme attığı gerekçesiyle 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. O zamanlar 16 yaşında olan Tamimi olayın görüntülerinin tüm dünyaya yayılmasıyla dünya çapında "Filistinli Cesur Kız" olarak tanınmıştı. Cezasının ardından serbest bırakılan Tamimi, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda İsrail askerleri tarafından Yahudi yerleşimcilerin öldürülmesi yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle Kasım ayında tekrar tutuklanmıştı.

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