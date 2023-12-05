İsrail, Gazze'deki Adalet Sarayı'nı "Sevinç çığlıklarıyla" patlattı | Video
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zehra kentindeki Adalet Sarayı binasını bombayla patlattı. İsrail ordu radyosunun X sosyal medya hesabından patlatma anının videosu yayımlandı. Videoda, İsrail askerlerinin, "7 Ekim'de öldürülenlerin anısına. Unutmayacak ve bağışlamayacağız." dediği ve sonrasında ondan geriye doğru saydığı duyuldu. Binanın patlatılmasından sonra ise İsrailli askerlerin sevinç çığlığı attığı işitildi. İsrail ordu radyosu, patlatılan binanın Hamas'a ait mahkemeler kompleksi olduğunu iddia etti. İsrail ordusu, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana çok sayıda kamu ve hükümet binasını hedef aldı.
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