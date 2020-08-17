İsrail ile BAE arasındaki skandal anlaşmanın arkasında kimler var? | Video

İsrail ile Birleşik Arap Emrilikleri'nin imzaladığı normalleşme anlaşmasının arkasındaki güçler kim? BAE ve İsrail arasında imzalanan anlaşmada MOSSAD'ın rolü ne? İşte BAE ve İsrail'in imzaladıkları skandal anlaşmanın detayları ve arkasındaki sırlar...