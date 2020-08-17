İsrail ile BAE arasındaki skandal anlaşmanın arkasında kimler var? | Video
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İsrail ile BAE arasındaki skandal anlaşmanın arkasında kimler var? | Video 17.08.2020 | 11:43
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Belarus'ta gösteriler gece boyunca gerilim devam etti | Video 16.08.2020 | 12:18
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Çinli ‘süper baba’ kızını ölümden böyle kurtardı | Video 15.08.2020 | 15:58
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Rusya'da corona virüsü aşısı tartışmaları sonrası flaş istifa! | Video 14.08.2020 | 11:03
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Tayland'da askeri uçak burun üstü acil iniş yaptı | Video 13.08.2020 | 23:17
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Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi | Video 13.08.2020 | 18:31
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Son dakika | Yunan alarmda! Avrupa ve ABD'den destek istedi | Video 12.08.2020 | 15:14
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ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada | Video 12.08.2020 | 12:41
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Arkadaşından ödünç aldığı lüks aracı 2.9 saniyede paramparça etti | Video 11.08.2020 | 17:32
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İsrail ile Birleşik Arap Emrilikleri'nin imzaladığı normalleşme anlaşmasının arkasındaki güçler kim? BAE ve İsrail arasında imzalanan anlaşmada MOSSAD'ın rolü ne? İşte BAE ve İsrail'in imzaladıkları skandal anlaşmanın detayları ve arkasındaki sırlar...