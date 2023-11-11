İsrail katliamına verdikleri destekle biliniyordu: New York’ta büyük Starbucks protestosu! | Video
ABD'de İsrail’e verdiği destekle bilinen ünlü kahve zinciri Starbucks protesto edildi. New York’ta bulunan Times Meydanı'nda toplanan grup İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
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