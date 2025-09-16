Video Dünya İsrail saldırısını görüntüleyen Filistinli fotoğrafçı ölümden döndü | Video
16.09.2025 | 09:00

Filistinli fotoğrafçı Ahmed Suleiman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısını görüntülemeye çalıştığı sırada ölümden döndü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistinli fotoğrafçı Ahmed Suleiman, İsrail'in Gazze Şehri'ndeki Nasr Mahallesi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısını görüntülemeye çalıştığı sırada ölümden döndü. İsrail saldırısını görüntülemek üzere bir binaya sığınan Suleiman, İsrail füzesinin binayı vurması ile etrafa saçılan şarapnel ve enkaz parçalarından son anda kurtuldu. Suleiman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
