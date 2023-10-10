İsrail sınır polisinin Hamas ile çatıştığı anlar kamerada | Video 10.10.2023 | 15:25 İsrail Sınır Polisi’nin ülkenin güneyinde Hamas mensuplarıyla çatıştığı ve yaralı askerleri kurtardığı anların görüntüleri paylaşıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ise Gazze sınırı yakınındaki Zikim bölgesinde saklandığı tespit edilen Hamas üyelerini savaş helikopteriyle etkisiz hale getirdiği belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 4.günde devam ediyor. İsrail Sınır Polisi'nin ülkenin güneyindeki Nir Am kasabasında Hamas üyeleriyle çatıştığı anların görüntüleri yayınlandı. Sınır polislerinin yaralı askerlerin yerini tespit etmek için arama yaptığı sırada Hamas mensuplarıyla karşılaştığı, bu sırada şiddetli çatışma yaşandığı ifade edildi. O anlar kameraya yansırken, polislerin çatışma sırasında tankın içinde bir grup yaralı asker bulduğu görüldü.

ZİKİM SAHİLİNDEKİ HAMAS MENSUPLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan yeni açıklamada ise Maglan birliklerinin sabah saatlerinde Gazze sınırı yakınındaki Zikim bölgesinde saklanan Hamas mensuplarını tespit ettiği, bölgeye bir savaş helikopteri gönderildiği belirtildi. Paylaşılan görüntüde Hamas mensuplarının etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.