İsrail'den kara operasyonu: Hamas'ın yerleşkesi kontrol altına alındı | Video
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan ve Hamas'a ait yerleşkenin kontrol altına alındığını ve çeşitli istihbarat malzemelerine el konulduğunu duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
00:25
İsrail, Gazze ve Lübnan'ı hedef aldı: Hamas komutanı öldürüldü | Video 07.11.2023 | 10:42
01:02
İsrailli gazeteci Gideon Levy'den sert sözler | Video 07.11.2023 | 09:32
01:21
01:12
00:55
İsrail Gazze Şeridi’nde 450 yeri havadan vurdu! | Video 06.11.2023 | 14:00
00:45
00:23
00:55
İsrail'in Demir Kubbe sisteminin roketlerinden biri yere düştü | Video 06.11.2023 | 11:23
00:56
Filistin'in cesur kızı Ahid Et-Temimi gözaltına alındı | Video 06.11.2023 | 10:48
00:31
Gazze'de yürek sızlatan görüntü... Ağlayarak annesini istedi | Video 06.11.2023 | 10:46
00:31
Irak’ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a protesto | Video 06.11.2023 | 08:58
01:54
Pakistan’da yaklaşık 1 milyon kişi İsrail’i protesto etti | Video 06.11.2023 | 08:58
00:34
Radyo programcısı canlı yayında öldürüldü | Video 06.11.2023 | 08:58
00:21
Hamburg'daki rehine krizi pazarlığı 14 saatini doldurdu | Video 05.11.2023 | 16:14
05:07
Meksika’da Ölüler Günü’ne 1 milyondan fazla kişi katıldı | Video 05.11.2023 | 15:32
01:11
İsrail’de halk silahlanıyor | Video 05.11.2023 | 14:20
00:49
İsrail, Maghazi Mülteci kampına saldırdı: 51 ölü | Video 05.11.2023 | 12:38
02:33
İsrail’de hurdaya çıkan sivil araçlar Novitot'ta toplanıyor | Video 05.11.2023 | 12:38
00:59
İsrail'den kara operasyonu: Silah depoları hedef alındı | Video 05.11.2023 | 11:05