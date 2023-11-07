Video Dünya İsrail'den kara operasyonu: Hamas'ın yerleşkesi kontrol altına alındı | Video
İsrail'den kara operasyonu: Hamas'ın yerleşkesi kontrol altına alındı | Video

İsrail'den kara operasyonu: Hamas'ın yerleşkesi kontrol altına alındı | Video

07.11.2023 | 10:43

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan ve Hamas'a ait yerleşkenin kontrol altına alındığını ve çeşitli istihbarat malzemelerine el konulduğunu duyurdu.

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IDF'ten yapılan açıklamada, "IDF 7. Tugay Muharebe Ekibi savaşçıları dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde terör örgütü Hamas'a ait bir askeri kaleyi kontrol altına aldı. Karakolda anti-tank rampaları ve füzeler, çeşitli silahlar ve istihbarat malzemeleri bulundu" denildi. Ayrıca kara operasyonuna donanma ve hava kuvvetlerinin de destek verdiği ifade edildi.
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