Video Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 61'e yükseldi | Video
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 61'e yükseldi | Video

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 61'e yükseldi | Video

02.11.2023 | 15:52

İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61’e yükseldi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 27 gündür devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 265 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 3 bin 760'ı çocuk olmak üzere 9 bin 61'e yükseldiği bildirildi. Yaralananların sayısının ise 31 bine 219'a çıktığı aktarıldı. 2 bin 60 kişinin ise enkaz altında olduğu vurgulandı. İsrail'in bugün 30 yaralının Gazze ve kuzeydeki hastanelerden Mısır'a tahliyesini engellediği ifade edildi. Açıklamada, "Sağlık felaketi konusunda uyarıyoruz. Hastanelere yakıt ve elektrik verilmemesi nedeniyle Endonezya Hastanesi'ndeki ana elektrik jeneratörü durdu, Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörü ise durmak üzere. Tüm tarafları, Şifa ve Endonezya Hastanesine hızla yakıt sağlama çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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