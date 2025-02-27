Video Dünya İsrail’in serbest bıraktığı 456 Filistinli Gazze’de | Video
İsrail’in serbest bıraktığı 456 Filistinli Gazze’de | Video

İsrail’in serbest bıraktığı 456 Filistinli Gazze’de | Video

27.02.2025 | 12:50

İsrail’in gece saatlerinde ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bıraktığı 641 Filistinli mahkumdan 456’sı Kızılhaç’a ait otobüslerle Gazze Şeridi’ne geldi.

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İsrail'in ihlali nedeniyle geciken esir takası gece saatlerinde gerçekleşti. Hamas'ın 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmesinin ardından İsrail, geçtiğimiz cumartesi serbest bırakması gereken 642 Filistinli mahkumu Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden bugün serbest bırakılan 642 Filistinli mahkumdan 456'sı Kızılhaç'a ait otobüslerle sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'ne geldi. Yürümekte güçlük çeken veya vücudunda darp izleri görünen Filistinliler, sağlık kontrolleri için güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'ne getirildi. Filistinlilerin hastane bahçesinde bekleyen aileleriyle buluşmaları duygu dolu anlara sahne oldu.

MAHKUMLARIN GÖĞÜS KAFESLERİNDE KIRIKLAR GÖRÜLDÜ
Hastanenin Baş Hemşiresi Saleh el-Hams, mahkumların büyük bir kısmının cilt hastalıklarından muzdarip olduğunu ve içlerinde birinin akciğer fibrozisi nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyledi. Mahkumların göğüs kafesine yönelik şiddetli dayaklara maruz kaldıklarını belirten el-Hams, bu nedenle göğüs kafeslerinde kırıklar oluştuğunu belirtti.

İSRAİL'DEN BİR İHLAL DAHA
Bu gece serbest bırakılan mahkumlar arasında sağlık personelinden 15 mahkumun da bulunduğunu kaydeden el-Hams, "İsrail işgali, hastaneye gelmesi beklenen 24 çocuk ve 2 yetişkin mahkumun serbest bırakılmasını erteledi" dedi.

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