Video Dünya İsrail’in vurduğu Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi | Video
İsrail’in vurduğu Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi | Video

İsrail’in vurduğu Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi | Video

12.12.2024 | 08:34

İsrail ordusunun, vurduğu Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi.

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İsrail ordusu, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki stratejik noktalara saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun vurduğu Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi. Saldırıda, çok sayıda uçak ve helikopter kullanılamaz hale gelirken, hava savunma sistemleri de imha edildi.

Mezzeh Askeri Havalimanı, Esad rejimi tarafından askeri malzemelerinin dağıtımında önemli bir rol oynayan stratejik tesis olarak biliniyor.

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