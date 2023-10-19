İsrail'in yayınladığı ses kaydı sahte çıktı | Video
İşgalci İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde kan donduran bir vahşete imza attı. İnsanlık dışı saldırı sonucu yüzlerce kişi şehit edildi. İsrail tarafı, saldırıyı Filistin tarafının yanlışlıkla yaptığını savundu ve İsrail İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) resmi sosyal medya hesaplarından 1 dakikalık ses kaydı yayınlandı. Yayınlanan ses kaydının yapay zeka tarafından yapıldığı ve sahte olduğu ortaya çıktı.
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