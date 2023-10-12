İsrailli Bakan'a hastanede büyük şok! Apar topar kaçtı | Video

İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalar, altıncı günü geride bıraktı. İsrail ordusu, günlerdir Filistinli sivillere ölüm yağdırdı. Çatışmalarda yaralanan İsrailliler ise hastaneye kaldırıldı. Algı operasyonuna başlayan İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman da soluğu hastanede aldı. Ancak vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. “Ülkeyi mahvettiniz” sözleri üzerine hastaneden apar topar kaçtı!