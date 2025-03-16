Video Dünya ISS'e gönderilen 4 astronot, 9 aydır orada mahsur kalan Williams ve Wilmore tarafından karşılandı | Video
ISS'e gönderilen 4 astronot, 9 aydır orada mahsur kalan Williams ve Wilmore tarafından karşılandı | Video

ISS'e gönderilen 4 astronot, 9 aydır orada mahsur kalan Williams ve Wilmore tarafından karşılandı | Video

16.03.2025 | 13:45

SpaceX'e ait Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Anne McClain, Nichole Ayers, Takuya Onishi ve Kirill Peskov yaklaşık 9 aydır ISS'te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un da aralarında bulunduğu meslektaşları tarafından karşılandı.

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Milyarder iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Crew-10 görevi kapsamında ISS'e gönderdiği 4 astronot yolculuklarını tamamladı. NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers ile JAXA (Japonya Uzay Araştırma Ajansı) astronotu Takuya Onishi ve Roscosmos kozmonotu Kirill Peskov'u taşıyan Dragon uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye fırlatıldıktan 29 saat sonra ISS'e kenetlendi. Astronotlar, aralarında 9 aydır ISS'te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un da bulunduğu 7 kişilik ekip tarafından karşılandı. Dört kişilik Crew-10 mürettebatının yaklaşık 6 ay ISS'te kalacağı aktarıldı.

WİLMORE VE WİLLİAMS'IN ÇARŞAMBA GÜNÜ ISS'DEN AYRILMASI PLANLANIYOR
NASA'dan yapılan açıklamada, Wilmore ve Williams'ın Çarşamba günü NASA astronotu Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov ile birlikte SpaceX'e ait Dragon uzay aracıyla ISS'den ayrılmasının planlandığı bildirildi.

FALCON-9 ROKETİ İLE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE FIRLATILMIŞTI
4 astronotu Crew-10 görevi kapsamında ISS'e taşıyan Dragon uzay aracı, dün Türkiye saati ile 02.04'te ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon-9 roketi ile fırlatılmıştı. 4 kişilik Crew-10 mürettebatının, Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 9 aydır ISS'te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un yerini alacağı açıklanmıştı.

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