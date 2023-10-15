Video Dünya İşte İsrail'in katliam tankları! Emine Kavasoğlu son durumu aktardı | Video
İşte İsrail'in katliam tankları! Emine Kavasoğlu son durumu aktardı | Video

İşte İsrail'in katliam tankları! Emine Kavasoğlu son durumu aktardı | Video

15.10.2023 | 12:14

İsrail ablukası altındaki Gazze'de tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Kara harekatı her an başlayabilir. A Haber sıcak bölgede haber nöbetini sürdürüyor. A Haber Gazze sınırından İsrali'in katliam tanklarını görüntüledi. Bölgede yaşanan büyük askeri hareketlik dikkat çekti. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, yaşananları anbean aktarırken olası İsrail operasyonuna dair son bilgileri paylaştı.

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