İtalyan aksanıyla havlayan köpek internette viral oldu | Video

Sosyal medya platformlarında viral olan şaşırtıcı bir video, evcil hayvan severler arasında büyük ilgi gördü. İtalya'da yaşayan Antonia ve Husky ırkı köpeği Aaron, interneti şaşkınlığa uğratan iletişiminde köpeğin İtalyan aksanıyla havlamasını duyan inanamıyor.