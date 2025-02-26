Video Dünya Japonya'da orman yangını: 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı | Video
Japonya'da orman yangını: 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı | Video

Japonya'da orman yangını: 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı | Video

26.02.2025 | 13:06

Japonya'nın Iwate eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Bazı evlerin yangında zarar gördüğü açıklanırken, alevlerle mücadelenin sürdüğü bildirildi.

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Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde bugün başlayan orman yangını bölgede paniğe neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, alevlerin geniş bir alana yayılması sonucu kırsal bölgelerdeki bazı evler zarar gördü. Bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlerle mücadeleyi sürdürdüğü belirtilirken, yangının daha fazla yayılma riski nedeniyle 873 hanede yaşayan en az 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı açıklandı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Yangın, bölgedeki hayatı da olumsuz etkiledi. Tohoku Elektrik Dağıtım Şirketi Ofunato şehrine bağlı kasabalardaki 200'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Bölgede bulunan 2 okulda ise tedbir amacıyla yarın geçici olarak eğitime ara verildi. Iwate Valiliği yangınla mücadele için bir kriz masası oluştururken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bölgede kuru havaların etkili olduğu ve bugün şiddetli rüzgar beklendiği konusunda uyardı.
Iwate eyaletinin farklı kesimlerinde 19 Şubat'tan bu yana çıkan yangınlar en az 320 hektar ormanlık alanın yok olmasına neden olmuştu. Yangınların dün itibarıyla tamamen söndürüldüğü açıklanmıştı.

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