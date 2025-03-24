Video Dünya Japonya’da orman yangını alarmı: 2 eyalet alevlere teslim oldu | Video
Japonya’da orman yangını alarmı: 2 eyalet alevlere teslim oldu | Video

Japonya’da orman yangını alarmı: 2 eyalet alevlere teslim oldu | Video

24.03.2025 | 08:33

Japonya’nın Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan orman yangınları kısa sürede geniş bir alana yayıldı. En az 893 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, toplamda 355 hektarlık alan küle döndü. Yangınlarla mücadele sürerken, eyalet yönetimleri Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden (SDF) yardım istedi.

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Japonya bir kez daha orman yangınlarına teslim oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ülkenin Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan orman yangınları kuru havanın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Okayama eyaletinde en az 250 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, 6 yapı da yangın nedeniyle zarar gördü. 403 hanede yaşayan 893 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Ehime eyaletinde çıkan orman yangını ise en az 105 hektarlık alanı yok etti. Tedbir amacıyla bazı yerel tren seferleri askıya alınırken, bazı otoyollar da araç trafiğine kapatıldı. Okayama ve Ehime eyaletlerinin talebi üzerine, SDF personeli söndürme çalışmalarına destek için yangın bölgelerine gönderildi. Alevlerle mücadelenin sürdüğü aktarıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Japonya'nın Iwate eyaletinde 26 Şubat'ta başlayan orman yangını 1 kişinin ölümüne, 171 yapının zarar görmesine neden olmuştu. 2 bin 900 hektarlık alanı küle çeviren yangın nedeniyle 4 bin 500 kişi tahliye edilmişti. Alevler 12 günde kontrol altına alınabilmişti.

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