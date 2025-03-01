Japonya’daki orman yangını 4. gününde: Bin 400 hektarlık alan kül oldu | Video
Japonya’nın Ofunato şehrinde 4 gündür devam eden orman yangını bin 400 hektarlık alanı küle çevirdi, 4 bin 596 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, bin 33 kişi tahliye edildi. Bölgede etkili olan kuru hava ve rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.
Yangın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 84 yapının kullanılamaz hale geldiği açıklanmıştı.
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