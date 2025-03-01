Video Dünya Japonya’daki orman yangını 4. gününde: Bin 400 hektarlık alan kül oldu | Video
Japonya’daki orman yangını 4. gününde: Bin 400 hektarlık alan kül oldu | Video

Japonya’daki orman yangını 4. gününde: Bin 400 hektarlık alan kül oldu | Video

01.03.2025 | 14:38

Japonya’nın Ofunato şehrinde 4 gündür devam eden orman yangını bin 400 hektarlık alanı küle çevirdi, 4 bin 596 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, bin 33 kişi tahliye edildi. Bölgede etkili olan kuru hava ve rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

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Japonya'nın Iwate eyaletinde bulunan Ofunato şehrinde 4 gün önce başlayan orman yangını yayılmaya devam ederken, felaketin yol açtığı zarar da büyüdü. Yerel yetkililere göre yangın nedeniyle şu ana kadar bin 400 hektarlık alanı kül oldu. Bin 896 hanede yaşayan 4 bin 596 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, bugün itibarıyla bin 33 kişinin geçici tahliye merkezlerinde kaldığı ifade edildi. Tohoku Elektrik Dağıtım Şirketi ise 700'ü aşkın hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Bölgedeki bazı tren seferleri de yangın nedeniyle iptal edildi. Alevlerle mücadelenin ülkenin dört bir tarafından gelen itfaiye ekipleri ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) iş birliğinde sürdüğünü vurgulayan yetkililer, bölgede etkili olan kuru hava ve rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Yangın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 84 yapının kullanılamaz hale geldiği açıklanmıştı.
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