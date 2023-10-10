John Kirby, Gazze bombalanırken İsrail için üzüldü | Video

CNN ekranlarında İsrail’den gelen görüntüler hakkında konuşan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby, ağlamaklı şekilde “Bu görüntülere bakmak çok zor, bunlar insan” dedi. Kirby, İsrailliler hakkında duygusal şekilde konuşurken, ekranın diğer tarafında İsrail savaş uçaklarının yıllardır birçok kez bombalanan Gazze’ye yaptığı ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan hava saldırıları yayınlanıyordu.