Kanada Başbakanı Trudeau’ya seçim ziyaretinde taşlı saldırı | Video

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 20 Eylül’de yapılacak federal seçimler için yürütülen seçim kampanyası kapsamında gittiği Ontario eyaletinin London kentinde taşlandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçim ziyareti için gittiği Ontario eyaletinin London kentinde taşlı saldırıya uğradı. Kanada medyasına yansıyan haberlere göre, London kentindeki seçim kampanyası sırasında seçim otobüsüne binmek üzereyken Trudeau'ya çakıl taşları fırlatıldı. Kampanya için gittiği diğer seçim bölgelerinde de protestolarla karşılaşan Trudeau, seçim otobüsünün etrafında toplanan öfkeli kalabalığın sözlü sataşmalarına da maruz kaldı. Koruma ve güvenlik görevlileri tarafından oluşturulan bariyer altında bölgeden ayrılan Trudeau, seçim uçağında gazetecilere olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayı doğrulayan Trudeau, iyi olduğunu ifade etti.

Daha önce de aynı eyaletteki Bolton kentinde protestolarla karşılanan Trudeau, buradaki programını iptal etmişti.

KANADA'DA FEDERAL ERKEN SEÇİM

Kanada'da federal erken seçimlerin 20 Eylül 2021 tarihinde yapılması planlanıyor. Erken seçimlerde 27.3 milyon seçmenin, 20 binden fazla seçim merkezinde açılacak 105 bin 140 sandıkta oy kullanması bekleniyor. Trudeau'nun Liberal Partisi, Kanada Federal Parlamentosu'nda 155 sandalye ile hala 1'inci parti konumundayken, tek başına iktidar için gereken 170 sandalyeye ulaşamadığı için azınlık hükümeti durumunda bulunuyor.