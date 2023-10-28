Katliamın ardından Gazze’nin son hali böyle görüntülendi | Video

Son dakika haberi... İsrail, 22 gündür tarihin en büyük katliamına imza attı. Havadan ve karadan Gazze'yi bombaladı. Arkasına Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeleri alan katil İsrail devleti en yoğun saldırılarını başlattı. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne obüs saldırıları yaptı. İşte katliamın ardından Gazze'nin son hali...