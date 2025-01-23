Video Dünya Kosova’da okula giren köpek öğrencilere saldırdı: 4 yaralı | Video
Kosova’da okula giren köpek öğrencilere saldırdı: 4 yaralı | Video

Kosova’da okula giren köpek öğrencilere saldırdı: 4 yaralı | Video

23.01.2025 | 15:50

Kosova’da bir ilköğretim okuluna girip öğrencilere saldıran köpek, 4 çocuğu yaraladı. Köpek polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kosova'da Prizren şehrinin kuzeyindeki Suhareka kasabasına bağlı Shiroke köyünde dün bir ilköğretim okuluna giren köpek, öğrencilere saldırdı. Köpeğin teneffüsten ellerinde yiyeceklerle dönen çocukları takip ederek okula girdiği ve önce bahçede ardından da okul binasının içinde çocuklara saldırdığı öğrenildi.

Köpeğin saldırması nedeniyle birinci, ikinci, beşinci ve altıncı sınıf öğrencisi 4 çocuğun yaralandığı belirtildi. Kuduz olduğundan şüphelenilen köpek, kendisini saldırıdan korumaya çalışan bir polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kosova Polisi Prizren Bölgesi Sözcüsü Vesel Gashi yaptığı açıklamada, "Polis ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal etti. Okulun içinde öğrencilere saldıran ve potansiyel tehdit oluşturan bir köpek tespit ettiler. Köpek, polislere de saldırdı ancak hızlı bir şekilde etkisiz hale getirildi" dedi.

Polis, saldırıya uğrayan öğrencilerden birinin 8 yaşındaki bir kız çocuğu olduğunu ve başından ciddi şekilde yaralanan öğrencinin Prizren Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındığını duyurdu. Bir öğrencinin daha hastaneye kaldırıldığını açıklayan polis, diğer iki öğrencinin saldırıyı hafif yaralarla atlattığı bilgisini paylaştı.

Yerel saatle 09.50 sıralarında gerçekleşen saldırının ardından köpeğin sahibi, toplum güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kosova’da okula giren köpek öğrencilere saldırdı: 4 yaralı | Video 00:39
Kosova’da okula giren köpek öğrencilere saldırdı: 4 yaralı | Video 23.01.2025 | 15:50
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü, 25 yaralı | Video 02:05
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü, 25 yaralı | Video 23.01.2025 | 13:54
Los Angeles’ta yangın yeniden başladı: 30 binden fazla kişi için tahliye emri! | Video 00:11
Los Angeles'ta yangın yeniden başladı: 30 binden fazla kişi için tahliye emri! | Video 23.01.2025 | 12:12
ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:46
ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 23.01.2025 | 08:24
ABD’de kar fırtınası: 4 ölü | Video 02:50
ABD’de kar fırtınası: 4 ölü | Video 22.01.2025 | 11:19
İspanya’da limanda patlama: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:28
İspanya'da limanda patlama: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.01.2025 | 11:19
İsrail’den Cenin’e saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var | Video 01:25
İsrail'den Cenin'e saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var | Video 22.01.2025 | 10:53
ABD’nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi | Video 00:14
ABD’nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi | Video 22.01.2025 | 09:09
Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine böyle sarıldı | Video 01:51
Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine böyle sarıldı | Video 21.01.2025 | 15:37
Ünlü şarkıcıya büyük şok! Ödül töreninde silikonları patlayınca zor durumda kaldı! İşte o anlar... | Video 00:14
Ünlü şarkıcıya büyük şok! Ödül töreninde silikonları patlayınca zor durumda kaldı! İşte o anlar... | Video 21.01.2025 | 10:12
ABD Başkanı Donald Trump yemin ederek göreve başlıyor 12:36
ABD Başkanı Donald Trump yemin ederek göreve başlıyor 20.01.2025 | 17:52
Suriye’de tarihi an! Halep Konsolosluğu’na Türk bayrağı çekildi | Video 09:49
Suriye'de tarihi an! Halep Konsolosluğu'na Türk bayrağı çekildi | Video 20.01.2025 | 12:17
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste flaş gelişme! İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı | Video 01:17
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste flaş gelişme! İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı | Video 20.01.2025 | 08:25
Netanyahu: İsrail, ABD desteğiyle gerekirse savaşa geri dönme hakkını korumaktadır | Video 10:26
Netanyahu: "İsrail, ABD desteğiyle gerekirse savaşa geri dönme hakkını korumaktadır" | Video 19.01.2025 | 08:43
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 4 ölü | Video 00:08
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 4 ölü | Video 17.01.2025 | 17:00
Sosyal medya fenomeni bağış toplayabilmek için 1 yaşındaki bebeğini zehirledi! | Video 01:02
Sosyal medya fenomeni bağış toplayabilmek için 1 yaşındaki bebeğini zehirledi! | Video 17.01.2025 | 10:34
Jeff Bezos’un Blue Origin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı | Video 06:32
Jeff Bezos’un Blue Origin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı | Video 16.01.2025 | 12:10
Kainat güzelinin makyajsız hali ortaya çıktı! Görenleri şoke eden o paylaşım: Aynı kişi değil | Video 00:22
Kainat güzelinin “makyajsız” hali ortaya çıktı! Görenleri şoke eden o paylaşım: “Aynı kişi değil” | Video 16.01.2025 | 11:31
Endonezya’da yanardağ alarmı: 3 bin kişi tahliye ediliyor | Video 00:34
Endonezya'da yanardağ alarmı: 3 bin kişi tahliye ediliyor | Video 16.01.2025 | 10:45
California’da çıkan yangında kundaklama şüphesi! 1 gözaltı | Video 04:35
California’da çıkan yangında kundaklama şüphesi! 1 gözaltı | Video 16.01.2025 | 10:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA