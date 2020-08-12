Video Dünya Kudüs’te bir Filistinli'nin daha evi yıkıldı! Filistinli küçük kızın “Dur! Bu kadar Yeter” sözleri yürek parçaladı | Video

Kudüs’te bir Filistinli'nin daha evi yıkıldı! Filistinli küçük kızın “Dur! Bu kadar Yeter” sözleri yürek parçaladı | Video

Kudüs’te bir Filistinli'nin daha evi yıkıldı! Filistinli küçük kızın “Dur! Bu kadar Yeter” sözleri yürek parçaladı | Video
12.08.2020 | 11:24

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İsrail, çeşitli bahaneler öne sürerek işgal altındaki Filistinliler’in evlerini yıkmaya, yerleşimci Yahudileri Filistinlilerin topraklarına yerleştirmeye devam ediyor. Dün gece ise Filistin’in Kudüs şehrinde bir Filistinli’nin evi daha yıkıldı. Filistinli genç kız, işgalci İsrail tarafından yerle bir edilen evi için gözyaşlarına boğuldu. Küçük kız çaresizce “Dur! Bu kadar yeter!” diyerek haykırdı. Bu sözler yürek parçaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, çeşitli bahaneler öne sürerek işgal altındaki Filistinliler'in evlerini yıkmaya, yerleşimci Yahudileri Filistinliler'in topraklarına yerleştirmeye devam ediyor. Dünyadaki insan hakları örgütleri İsrail tarafından işgal altında tutulan Filistin'de yaşanan hak ihlallerine ise ses çıkarmıyor. Dün gece de Filistin'in Kudüs şehrinde bir Filistinli'nin evi yıkıldı.

İSRAİL FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNİ YIKMAYA DEVAM ETTİ

İsrail güçleri buldozer ile Filistinli bir ailenin evini yıkarken Filistinli küçük kız çocuğu, kardeşi ve yaşlı bir kadın gözyaşlarına boğuldu.

Filistinli küçük kız yıkım esnasında çaresizce "Dur! Bu kadar yeter!" diyerek haykırdı. Gözyaşlarına boğulan Filistinli ailenin bu anları kameralara yansıdı. Filistinli ailenin evi ise yerle bir oldu.

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