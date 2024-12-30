Video Dünya Los Angeles Havalimanı’nda faciadan dönüldü | Video
Los Angeles Havalimanı’nda faciadan dönüldü | Video

Los Angeles Havalimanı’nda faciadan dönüldü | Video

30.12.2024 | 12:22

ABD’de Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda Delta Hava Yolları’na ait yolcu uçağının kalkış yaptığı sırada piste giren özel jeti son anda durduran kule faciayı önledi.

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Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Aktau'da inişi sırasında düşmesi, Güney Kore'de pistten çıkan yolcu uçağının duvara çarpması sonucu son günlerde uçak kazaları yaşanırken ABD'de bir faciadan dönüldü. Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda cuma günü yaşanan olayda Delta Hava Yolları'na ait Airbus A321 yolcu uçağının kalkış yaptığı sırada Gonzaga Üniversitesi Erkek Basketbol takımını taşıyan Key Lime Air'e ait bir jet de piste girdi. İniş yapan ve kapıya doğru taksi durumunda olan jetin ilerleyişini fark eden kule olaya müdahale etti. Jetin pilotu ile iletişime geçen kule, "dur, dur, dur. Bu kritik bir uyarı" diyerek kazayı son anda önledi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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