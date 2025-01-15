Video Dünya Los Angeles'taki orman yangınlarında ölü sayısı 25'e yükseldi | Video
Los Angeles'taki orman yangınlarında ölü sayısı 25'e yükseldi | Video

Los Angeles'taki orman yangınlarında ölü sayısı 25'e yükseldi | Video

15.01.2025 | 11:03

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles'ta 8 gün önce başlayan orman yangınlarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Palisades yangınında 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi. Palisades yangınında toplam 9, Eaton yangınında ise 16 can kaybı yaşandı.

İKİ BÜYÜK YANGINDA 12 BİN YAPI KULLANILAMAZ HALE GELDİ, 37 BİN DÖNÜM ALAN KÜL OLDU
Pacific Palisades'te 7 Ocak'ta başlayan yangında yaklaşık 5 bin yapı kullanılamaz hale gelirken, 23 bin 713 dönümlük alan küle döndü. Yangın şu ana kadar yüzde 18 oranında kontrol altına alınabildi. Aynı gün Pasadena'nın kuzeyinde çıkan Eaton yangınında ise yaklaşık 7 bin yapı kül oldu ya da hasar gördü. Yangın 14 bin 117 dönümlük alana yayılırken, yüzde 35'i kontrol altına alındı. 7 Ocak'ta başlayan bir diğer yangın olan Hurst yangınında ise 799 dönümlük alan yandı. Yangının yüzde 97'si kontrol alına alındı.

Yangınların devam ettiği Los Angeles County'de 88 bin kişi tahliye emri altında. Palisades ve Eaton yangın bölgelerinde yerel saatle 18.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı bulunuyor.

EKİPLER YANAN BÖLGELERİ TEKRAR AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYOR
Palisades yangınının sürdüğü bölgede ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgelerde altyapı ve temizleme çalışmalarına başladı. California Su ve Elektrik İdaresine bağlı ekipler devrilen ve yanan elektrik direklerini kaldırırken, aynı zamanda elektrik şebekesini tekrar güvenli şekilde çalışır hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgeye gaz sağlayan hatlar da hasar ve kaçaklara karşı tek tek kontrol ediliyor.

Palisades yangını dağlık kesimde ve kanyonlarda devam ederken, itfaiyeden alınan bilgiye göre yapılara karşı olan risk azalmış olsa da bugün tekrar güç kazanıp saatte 120 kilometre hıza ulaşması beklenen Santa Ana rüzgarları tehlike oluşturmaya devam ediyor. Yangına an itibarıyla aralarında dozer ve tankerlerin de bulunduğu 649 araç, 44 helikopter ve 5 bin 104 personel ile müdahale eden ekipler, alevlerin rüzgarın etkisiyle tekrar büyümesi ihtimaline karşı kritik noktalarda hazırlıklarını sürdürüyor.

YARDIM YAĞIYOR
California'da yangınlar devam ederken, evlerini terk eden on binlerce kişiye sivil toplum kuruluşları ve özel firmalar tarafından gıda yardımı yapılıyor. Maliyeti 250 milyar dolara yaklaşması beklenen yangınların ardından yaraların sarılması için de harekete geçildi. Film yapım şirketi 15 milyon dolar bağışlarken, Amazon, Netflix, Comcast ve Anthem 10'ar milyon dolar yardım sözü verdi. Sony 5 milyon, Beyonce'nin yardım vakfı BeyGood 2.5 milyon, Warner Music 1 milyon, Metallica 500 bin dolar yardım yapacağını açıkladı. Ayrıca takımlar, sanatçılar ve finans kurumları da çeşitli yardımlar duyururken, toplam miktarın kısa sürede 150 milyon doları aşması bekleniyor.

Halk da yardım merkezlerinde görev alıyor. Yangın bölgesine en yakın yardım merkezlerinden olan Santa Monica Kolejinde 450'nin üzerinde gönüllü yardımları ayırıp, dağıtım merkezine gönderiyor. Santa Monica Koleji Vakfı'ndan Lizzy Moore, önümüzdeki hafta başından itibaren ihtiyaç sahiplerinin gelip yardımları teslim alabileceğini belirterek, "Şu an en çok nakdi yardıma ihtiyacımız var" dedi.

"PROBLEMLERİMİZ VAR"
California Eyalet Senatosunda 26. bölge senatörü olan Ben Allen de yangın bölgesini defalarca ziyaret ettiğini, yıkım karşısında California halkından gelen yardımlardan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Biden'ın yangınlarla mücadelende oluşan maliyetin federal hükümet tarafından karşılanacağı sözü verdiğini belirten Allen, yangından etkilenenler için mortgage ödemeleri ve vergi yardımı konusunda çalıştıklarını dile getirdi. California yönetiminin yangında yetersiz kaldığı eleştirilerine de cevap veren Allen, "Açıkça söylemek gerekirse sistemde problemlerimiz var" dedi. Allen, örnek olarak elektrik şebekesinin yer altına alınması gerektiğini söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Los Angeles’taki orman yangınlarında ölü sayısı 25’e yükseldi | Video 06:14
Los Angeles'taki orman yangınlarında ölü sayısı 25'e yükseldi | Video 15.01.2025 | 11:03
Bu kutu, 4 yaşında bir çocuğun tabutu | Video 01:48
Bu kutu, 4 yaşında bir çocuğun tabutu | Video 15.01.2025 | 10:40
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, esir alınan Kuzey Koreli askerin videosunu yayınladı | Video 04:17
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, esir alınan Kuzey Koreli askerin videosunu yayınladı | Video 15.01.2025 | 08:45
Güney Afrika’daki kaçak altın madeninden sağ kalanlar ve yüzlerce ceset çıkarıldı | Video 01:36
Güney Afrika'daki kaçak altın madeninden sağ kalanlar ve yüzlerce ceset çıkarıldı | Video 14.01.2025 | 15:45
Çin’de 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 00:21
Çin'de 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 14.01.2025 | 11:28
NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye, NATO’nun çok değerli bir üyesi | Video 04:37
NATO Genel Sekreteri Rutte: "Türkiye, NATO’nun çok değerli bir üyesi" | Video 14.01.2025 | 08:53
ABD’li eski diplomat Gazze’yi anlatınca susturuldu! Açlıktan ölen çocuk görmek istemiyoruz! | Video 00:47
ABD'li eski diplomat Gazze'yi anlatınca susturuldu! "Açlıktan ölen çocuk görmek istemiyoruz!" | Video 13.01.2025 | 16:25
Endonezya’da toprak kayması: 4 ölü | Video 01:53
Endonezya'da toprak kayması: 4 ölü | Video 13.01.2025 | 13:59
Brezilya’da toprak kayması: 10 ölü | Video 04:56
Brezilya’da toprak kayması: 10 ölü | Video 13.01.2025 | 12:24
ABD’deki yangınlar devam ediyor: Mahkumlar yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor | Video 11:00
ABD'deki yangınlar devam ediyor: Mahkumlar yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor | Video 13.01.2025 | 09:14
Hırvatistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini Zoran Milanovic kazandı | Video 01:36
Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Zoran Milanovic kazandı | Video 13.01.2025 | 09:14
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Kuzey Kore lideri Kim’e esir takası teklifi | Video 02:55
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Kuzey Kore lideri Kim’e esir takası teklifi | Video 13.01.2025 | 09:13
Fransa’daki tramvay kazasında 68 kişi yaralandı | Video 00:34
Fransa'daki tramvay kazasında 68 kişi yaralandı | Video 12.01.2025 | 16:44
Emevi Cami’ndeki izdihamın nedeni ortaya çıktı: Sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtımı | Video 06:04
Emevi Cami'ndeki izdihamın nedeni ortaya çıktı: "Sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtımı" | Video 12.01.2025 | 13:45
İşte Dünyanın en uzun takma tırnakları! Neredeyse boyu kadar | Video 00:13
İşte Dünyanın en uzun takma tırnakları! Neredeyse boyu kadar | Video 12.01.2025 | 12:57
Suriye’de korkunç görüntüler: Binaların altından insan kemikleri çıkıyor | Video 04:48
Suriye'de korkunç görüntüler: Binaların altından insan kemikleri çıkıyor | Video 12.01.2025 | 12:09
Kenya’da küçük uçak sert iniş yaptı: 3 ölü, 3 yaralı | Video 00:59
Kenya'da küçük uçak sert iniş yaptı: 3 ölü, 3 yaralı | Video 11.01.2025 | 13:18
Los Angeles yangını sürüyor: Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı yükseldi! | Video 02:08
Los Angeles yangını sürüyor: Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı yükseldi! | Video 11.01.2025 | 11:16
ABD alev alev yanıyor! Los Angeles’tan sonra New York’ta da yangın çıktı | Video 01:16
ABD alev alev yanıyor! Los Angeles'tan sonra New York'ta da yangın çıktı | Video 11.01.2025 | 11:03
Los Angeles’ta kontrol altına alınamayan yangınlar tüm bölgeyi küle çevirdi! | Video 01:40
Los Angeles'ta kontrol altına alınamayan yangınlar tüm bölgeyi küle çevirdi! | Video 11.01.2025 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA