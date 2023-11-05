Video Dünya Meksika’da Ölüler Günü’ne 1 milyondan fazla kişi katıldı | Video
Meksika’da Ölüler Günü’ne 1 milyondan fazla kişi katıldı | Video

Meksika’da Ölüler Günü’ne 1 milyondan fazla kişi katıldı | Video

05.11.2023 | 15:32

Meksika’da "Ölüler Günü" kutlamalarına renkli kostümler ve sıra dışı makyajlarıyla katılan binlerce kişi renkli görüntülere sahne oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika'nın başkenti Mexico City, Ölüler Günü kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl 1-2 Kasım'da kutlanan Ölüler Günü (Dia de Muertos) kapsamında geçit töreni düzenlendi. Renkli kostümler ve sıra dışı makyajlarıyla dikkat çeken binlerce kişi geçit törenine katıldı. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı törende iskelet kostümleri ve 'Catrina' olarak bilinen kafatasları büyük ilgi gördü.

TÖRENE REKOR KATILIM
Mexico City Belediye Başkanı Marti Batres, törene 1 milyon 250 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı. Batres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu katılımın rekor olduğunu ifade ederek, "Geleneklerimiz rekor kırıyor. Gruplardan, yerli halklardan, kültür merkezlerinden, sanatçılardan 4 bini aşkın katılımcı ve gönüllünün yanı sıra 1 milyon 250 bin kişi müzik, dans, sanat ve ulusal kimliği buluşturan bu muhteşem gösteriyi izlemeye geldi" ifadelerini kullandı.

ÖLÜLER GÜNÜ
İspanyollar ve Latin Amerikalılar tarafından kutlanan Ölüler Günü geleneği binlerce yıl öncesine dayanıyor. Ölen yakınları ve evcil hayvanların 2 gün boyunca anıldığı Ölüler Günü kapsamında mezarlıklar ziyaretçi akınına uğruyor. Evlerde veya mezarlıklarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları yer alırken, kadife çiçekler, yiyecekler ve mumlar da sunağa konuluyor. Ölüler Günü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2008 yılında somut olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hamburg’daki rehine krizi pazarlığı 14 saatini doldurdu | Video 00:21
Hamburg'daki rehine krizi pazarlığı 14 saatini doldurdu | Video 05.11.2023 | 16:14
Meksika’da Ölüler Günü’ne 1 milyondan fazla kişi katıldı | Video 05:07
Meksika’da Ölüler Günü’ne 1 milyondan fazla kişi katıldı | Video 05.11.2023 | 15:32
İsrail’de halk silahlanıyor | Video 01:11
İsrail’de halk silahlanıyor | Video 05.11.2023 | 14:20
İsrail, Maghazi Mülteci kampına saldırdı: 51 ölü | Video 00:49
İsrail, Maghazi Mülteci kampına saldırdı: 51 ölü | Video 05.11.2023 | 12:38
İsrail’de hurdaya çıkan sivil araçlar Novitot’ta toplanıyor | Video 02:33
İsrail’de hurdaya çıkan sivil araçlar Novitot'ta toplanıyor | Video 05.11.2023 | 12:38
İsrail’den kara operasyonu: Silah depoları hedef alındı | Video 00:59
İsrail'den kara operasyonu: Silah depoları hedef alındı | Video 05.11.2023 | 11:05
Hamburg Havalimanı’nda silahlı şahıs çocuğunu rehin aldı | Video 01:53
Hamburg Havalimanı'nda silahlı şahıs çocuğunu rehin aldı | Video 05.11.2023 | 09:15
Tel Aviv ve Kudüs’te Netanyahu’ya protesto | Video 00:30
Tel Aviv ve Kudüs'te Netanyahu'ya protesto | Video 05.11.2023 | 09:15
İsrail Gazze’deki El Ezher Üniversitesi’ni vurdu | Video 00:20
İsrail Gazze'deki El Ezher Üniversitesi'ni vurdu | Video 04.11.2023 | 15:22
Saldırılar giderek genişliyor: İsrail Lübnan’ın güneyini hedef aldı! | Video 02:23
Saldırılar giderek genişliyor: İsrail Lübnan’ın güneyini hedef aldı! | Video 04.11.2023 | 15:12
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yıkımı gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı 00:29
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımı gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı 04.11.2023 | 15:01
İsrail savaş uçakları Kudüs Hastanesi’nin çevresini bombaladı | Video 00:18
İsrail savaş uçakları Kudüs Hastanesi’nin çevresini bombaladı | Video 04.11.2023 | 14:58
Başkan Erdoğan’dan ’garantörlük’ vurgusu: Batı İsrail’e diyet borcunu ödüyor | Video 07:02
Başkan Erdoğan'dan 'garantörlük' vurgusu: Batı İsrail'e diyet borcunu ödüyor | Video 04.11.2023 | 13:11
İsrail El-Fahura okulunu bombaladı! Onlarca yaralı var | Video 02:00
İsrail El-Fahura okulunu bombaladı! Onlarca yaralı var | Video 04.11.2023 | 12:29
Nepal’de 6.4 büyüklüğünde deprem: 128 ölü | Video 00:09
Nepal’de 6.4 büyüklüğünde deprem: 128 ölü | Video 04.11.2023 | 12:06
İsrail’in katliamı ABD’de protesto edildi! Bugün kaç çocuk öldürdünüz? | Video 00:33
İsrail'in katliamı ABD'de protesto edildi! "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" | Video 04.11.2023 | 11:56
İsrail, Gazze’deki Nasr Çocuk Hastanesi’ni vurdu! Ölü ve yaralılar var | Video 00:07
İsrail, Gazze'deki Nasr Çocuk Hastanesi'ni vurdu! Ölü ve yaralılar var | Video 04.11.2023 | 11:17
Son dakika: Katil İsrail ambulans konvoyunu bombaladı! | Video 06:25
Son dakika: Katil İsrail ambulans konvoyunu bombaladı! | Video 03.11.2023 | 18:37
İspanya’da orman yangını: Bin 400 hektarlık alan kül oldu | Video 10:22
İspanya'da orman yangını: Bin 400 hektarlık alan kül oldu | Video 03.11.2023 | 16:09
İsrail polisinden canlı yayında gaz bombalı müdahale | Video 14:30
İsrail polisinden canlı yayında gaz bombalı müdahale | Video 03.11.2023 | 13:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA