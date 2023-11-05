Meksika’da Ölüler Günü’ne 1 milyondan fazla kişi katıldı | Video 05.11.2023 | 15:32 Meksika’da "Ölüler Günü" kutlamalarına renkli kostümler ve sıra dışı makyajlarıyla katılan binlerce kişi renkli görüntülere sahne oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika'nın başkenti Mexico City, Ölüler Günü kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl 1-2 Kasım'da kutlanan Ölüler Günü (Dia de Muertos) kapsamında geçit töreni düzenlendi. Renkli kostümler ve sıra dışı makyajlarıyla dikkat çeken binlerce kişi geçit törenine katıldı. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı törende iskelet kostümleri ve 'Catrina' olarak bilinen kafatasları büyük ilgi gördü.

TÖRENE REKOR KATILIM

Mexico City Belediye Başkanı Marti Batres, törene 1 milyon 250 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı. Batres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu katılımın rekor olduğunu ifade ederek, "Geleneklerimiz rekor kırıyor. Gruplardan, yerli halklardan, kültür merkezlerinden, sanatçılardan 4 bini aşkın katılımcı ve gönüllünün yanı sıra 1 milyon 250 bin kişi müzik, dans, sanat ve ulusal kimliği buluşturan bu muhteşem gösteriyi izlemeye geldi" ifadelerini kullandı.

ÖLÜLER GÜNÜ

İspanyollar ve Latin Amerikalılar tarafından kutlanan Ölüler Günü geleneği binlerce yıl öncesine dayanıyor. Ölen yakınları ve evcil hayvanların 2 gün boyunca anıldığı Ölüler Günü kapsamında mezarlıklar ziyaretçi akınına uğruyor. Evlerde veya mezarlıklarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları yer alırken, kadife çiçekler, yiyecekler ve mumlar da sunağa konuluyor. Ölüler Günü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2008 yılında somut olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.