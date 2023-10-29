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Meksika’da Otis Kasırgası’nda can kaybı 39’a yükseldi | Video

Meksika’da Otis Kasırgası’nda can kaybı 39’a yükseldi | Video

29.10.2023 | 13:25

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletini vuran Otis Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a, kayıp sayısı ise 10'a yükseldi.

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Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Acapulco kentini Çarşamba günü kategori 5 seviyesinde vuran Otis Kasırgası'nda bilanço artıyor. Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez bugün yaptığı açıklamada, kasırganın yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a, sel sularına kapılarak kaybolan kişi sayısının ise 10'a yükseldiğini duyurdu. Ölenlerin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Selin vurduğu bölgelere şu ana kadar 8 bin 170 yiyecek ve 16 bin 80 litre su yardımı yapıldı. Yağmacılık riskine karşı bölgede, 14 bin 700 asker, 2 bin 300 ulusal güvenlik görevlisi ve bin 300 deniz subayı görevlendirildi.

KANSER HASTASI ÇOCUKLAR MEXİCO CİTY'YE NAKLEDİLDİ
Sigorta şirketleri, kasırgadan etkilenen sigortalı kişilerin zararının yüzde 40'ını ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca zarar gören hastanelerde bulunan ve hastanelerin onkoloji servisinde yatan kanser hastası çocuklar, tedavilerinin aksamaması için Mexico City'ye nakledildi.
Güney Amerika ülkesi Honduras ise kasırga ve afet sonrası yardım için uzmanlarını Meksika'ya gönderdi.

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