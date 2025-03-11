Meksika'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 11 ölü | Video
Meksika'da bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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