Video Dünya Mısır'da yüzyıl sonra ilk keşif: Kral II. Thutmose'un mezarı bulundu | Video
Mısır'da yüzyıl sonra ilk keşif: Kral II. Thutmose'un mezarı bulundu | Video

Mısır'da yüzyıl sonra ilk keşif: Kral II. Thutmose'un mezarı bulundu | Video

20.02.2025 | 14:07

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Antik Mısır'ın 18. Hanedanlığı'nın krallarından Kral II. Thutmose'un mezarının Luksor şehrindeki Krallar Vadisi'nde keşfedildiğini duyurdu. Mezarın 1922 yılında Kral Tutankhamun'un mezarının bulunmasından bu yana keşfedilen ilk Mısır kraliyet mezarı olduğu bildirildi.

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Mısır'da yaklaşık MÖ 1550 ile MÖ 1292 yılları arasında hüküm süren kraliyete ait yeni bir mezar bulundu. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, 2 yüzyıldan fazla hüküm süren Antik Mısır'ın 18. Hanedanlığı'nın krallarından II. Thutmose'un mezarının Luksor şehrindeki Krallar Vadisi'nde keşfedildiğini duyurdu. Mısır-İngiliz ortak arkeoloji heyeti ve Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha önce sadece C4 numaralı mezar olarak bilinen yerde yapılan kazılar sırasında Kral II. Thutmose'un mezarı olduğunu açıkça gösteren kanıtlar bulunduğu belirtildi. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Dr. Mohamed Ismail Khaled yaptığı açıklamada, misyonun mezarın girişini ve ana geçidini ilk kez yaklaşık 3 yıl önce bulduğunu ve Kral III. Thutmose'un eşlerinin mezarına yakınlığı göz önüne alındığında mezarın kralların eşlerinden birine ait olabileceğine inanıldığını söyledi. Kazı çalışmaları ve eserlerin incelenmesi devam ederken misyonun gizemli mezarın sahibinin Kral II. Thutmose'a ait olduğunu belirleyen yeni kanıtlar bulduğunu belirten Khaled, ayrıca defin törenlerinin eşi ve üvey kız kardeşi olan Kraliçe Hatshepsut tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

MEZARDA AMDUAT'TAN SAHNELER BULUNUYORDU
Misyonun saha direktörü Dr. Piers Litherland ise, mezarın sarı yıldızlı mavi boyalı tavanının hala sağlam olduğunu ve mezarda krallara özel dini bir metin olan "Amduat"tan sahnelerin bulunduğunu belirterek, "Sarı yıldızlı, mavi boyalı tavanlar sadece kral mezarlarında bulunur" dedi. Litherland, II. Thutmose'a ait mezarın keşfinin 18. hanedanlığın başlarındaki kralların mezarlarının nerede bulunduğuna dair gizemi çözdüğünü kaydetti.
Sel nedeniyle yolların kapandığını söyleyen Litherland, "Ancak tepesinde 40 cm'lik küçük bir boşluk bulunan 10 metrelik (32 ft) bir geçitten sürünerek geçtikten sonra mezar odasına girebildik. Mezarın soyulduğu için değil, kasıtlı olarak boşaltıldığı için tamamen boş olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

SEL SULARI ALTINDA KALAN MEZAR TAŞINMIŞ
Litherland, mezardaki kireçtaşını eledikten sonra üzerinde Thutmose II ve Hatshepsut'un isimlerinin yazılı olduğu kaymaktaşı parçalarını bulduklarını söyleyerek, "kralın gömülmesinden birkaç yıl sonra sel suları altında kalan mezarın taşındığını ve muhtemelen kaymaktaşının da mezar taşınırken kırıldığını" belirtti. Litherland, "Ve şükürler olsun ki gerçekten de bir iki şeyi kırmışlardı, çünkü kimin mezarı olduğunu bu şekilde öğrendik" dedi. Litherland, ekibinin ikinci mezarın nerede olduğuna dair kabaca bir fikre sahip olduğunu ve hala hazinelerle dolu olabileceğini söyledi.
Yapının girişi ve ana geçidi 2022 yılında keşfedilmiş ve o tarihten bu yana iç kazılar titizlikle sürdürülmüştür. II. Thutmose'un mezarı, 1922 yılında Kral Tutankhamun'un mezarının bulunmasından bu yana keşfedilen ilk Mısır kraliyet mezarıdır.

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