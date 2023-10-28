Mısır'da zincirleme kaza: 32 ölü, 63 yaralı | Video
Mısır'da birden fazla aracın karıştığı trafik kazası sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı.
Mısır medyası polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, bir araçta meydana gelen yağ sızıntısının çarpışmaya yol açtığını, bazı araçların alev aldığını aktardı.
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