Mısır'da zincirleme kaza: 32 ölü, 63 yaralı | Video 28.10.2023 | 15:22 Mısır'da birden fazla aracın karıştığı trafik kazası sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mısır'ın Beheira bölgesinde, başkent Kahire ile İskenderiye'yi birbirine bağlayan otoyol üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir yolcu otobüsü ve diğer araçların karıştığı kazada 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı belirtildi.Mısır medyası polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, bir araçta meydana gelen yağ sızıntısının çarpışmaya yol açtığını, bazı araçların alev aldığını aktardı.