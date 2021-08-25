MSB: Afganistan'da görev yapan Türk askeri geri dönmektedir
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi.