Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı | Video

ABD'nin desteği ile 32 gündür Gazze'de yaşam alanı bırakmayan İsrail'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li bir kanala verdiği röportajda Gazze işgali planını açıkladı.