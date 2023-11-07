Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı | Video
ABD'nin desteği ile 32 gündür Gazze'de yaşam alanı bırakmayan İsrail'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li bir kanala verdiği röportajda Gazze işgali planını açıkladı.
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