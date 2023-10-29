Netenyahu'dan katliam ve soykırım çağrısı! "Amaleklilere saldır!" | Video

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askerlerine "Amalek" üzerinden katliam ve soykırım çağrısı yaptı. Netenyahu "Kutsal kitabımız diyor ki Amalek'in sana yaptıklarını hatırlamalısın. Şimdi git, Amaleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür." alıntısını yaptı.